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Юрій Нікітін показав рідкісне фото з татом і ніжно привітав його з 93-річчям

Юрій Нікітін показав рідкісне фото з татом і ніжно привітав його з 93-річчям

Юрій Нікітін / Фото: instagram.com/yuriynikitin

Продюсер розповів про свято у родині та показався з іменинником.

Український продюсер Юрій Нікітін поділився рідкісним фото свого тата Володимира Андрійовича і зворушив теплим привітанням.

Сьогодні, 17 березня, татові Нікітіна виповнилося 93 роки. З цієї нагоди знаменитість присвятив рідній людині допис в Instagram й опублікував спільне фото з ним. Під рідкісною світлиною Юрій звернувся до Володимира Андрійовича й адресував йому слова вдячності та любові.

"З днем народження, мій любий! Дякую тобі за віру, щирість і твою любов! У твої 93 ти залишаєшся для мене прикладом мужності, любові до життя і віри у прекрасне майбутнє. Дякую тобі і люблю тебе безмежно, тато!", - зворушив підписом продюсер.

Юрій Нікітін з батьком / © instagram.com/yuriynikitin
Юрій Нікітін з батьком / Фото: instagram.com/yuriynikitin

Прихильники творчості Юрія Нікітіна також долучилися до привітань 93-річного іменинника й побажали йому міцного здоров'я.

  • Мої найщиріші вітання
  • Вітаю, многая літа вашому татові!
  • Вітаємо! Ще довгих років життя!
  • Юро, вітання вашому татові, міцного здоров'я йому

Нагадаємо, нещодавно співачка Світлана Тарабарова також вітала тата з днем народження й показала рідкісні сімейні фото з ним.

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