Юрій Нікітін показав рідкісне фото з татом і ніжно привітав його з 93-річчям

Продюсер розповів про свято у родині та показався з іменинником.
Український продюсер Юрій Нікітін поділився рідкісним фото свого тата Володимира Андрійовича і зворушив теплим привітанням.
Сьогодні, 17 березня, татові Нікітіна виповнилося 93 роки. З цієї нагоди знаменитість присвятив рідній людині допис в Instagram й опублікував спільне фото з ним. Під рідкісною світлиною Юрій звернувся до Володимира Андрійовича й адресував йому слова вдячності та любові.
"З днем народження, мій любий! Дякую тобі за віру, щирість і твою любов! У твої 93 ти залишаєшся для мене прикладом мужності, любові до життя і віри у прекрасне майбутнє. Дякую тобі і люблю тебе безмежно, тато!", - зворушив підписом продюсер.
Прихильники творчості Юрія Нікітіна також долучилися до привітань 93-річного іменинника й побажали йому міцного здоров'я.
- Мої найщиріші вітання
- Вітаю, многая літа вашому татові!
- Вітаємо! Ще довгих років життя!
- Юро, вітання вашому татові, міцного здоров'я йому
Нагадаємо, нещодавно співачка Світлана Тарабарова також вітала тата з днем народження й показала рідкісні сімейні фото з ним.
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