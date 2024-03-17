Юрій Нікітін показав рідкісне фото з татом і ніжно привітав його з 93-річчям

Продюсер розповів про свято у родині та показався з іменинником.

Український продюсер Юрій Нікітін поділився рідкісним фото свого тата Володимира Андрійовича і зворушив теплим привітанням.

Сьогодні, 17 березня, татові Нікітіна виповнилося 93 роки. З цієї нагоди знаменитість присвятив рідній людині допис в Instagram й опублікував спільне фото з ним. Під рідкісною світлиною Юрій звернувся до Володимира Андрійовича й адресував йому слова вдячності та любові.

"З днем народження, мій любий! Дякую тобі за віру, щирість і твою любов! У твої 93 ти залишаєшся для мене прикладом мужності, любові до життя і віри у прекрасне майбутнє. Дякую тобі і люблю тебе безмежно, тато!", - зворушив підписом продюсер.

Юрій Нікітін з батьком / Фото: instagram.com/yuriynikitin

Прихильники творчості Юрія Нікітіна також долучилися до привітань 93-річного іменинника й побажали йому міцного здоров'я.

Мої найщиріші вітання

Вітаю, многая літа вашому татові!

Вітаємо! Ще довгих років життя!

Юро, вітання вашому татові, міцного здоров'я йому

Нагадаємо, нещодавно співачка Світлана Тарабарова також вітала тата з днем народження й показала рідкісні сімейні фото з ним.

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