Юрій Рибчинський пояснив, чому немає спільних пісень з Паулсом: "Добре, що не образився"

Український автор хітів, народний артист України Юрій Рибчинський назвав причину відсутності хітів у співпраці з відомим латиським композитором Раймондом Паулсом.

Так, музиканти потоваришували ще під час конкурсів у Москві. Тоді обидва вони лише набирали популярності. Втім, як зізнається поет в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці", він ніколи не мав бажання писати тексти до пісень Паулса. За словами Рибчинського, він відчував, що пропонований матеріал композитора не буде мати успіху.

Раймонд Паулс. Фото: Instagram Раймонда Паулса

"Я з ним почав дружити, коли його ніхто не знав. Ми дружили багато років, мали одну компанію в Москві. Але те, що він пропонував з музики, я нічого не писав, бо мені не подобалося. Він цілий цикл запропонував мені для Валєри Леонтьєва. Я йому сказав: "Ти це зі смітника дістав? Де такі мелодії для шлягерів?". Добре, що він не образився. Який би композитор мені не пропонував музику, якщо мені не подобається, я писати не буду. Так я нічого й не писав", - розповів Юрій Євгенович.

Нагадаємо, нещодавно Юрій Рибчинський зізнався, чому досі ніхто не зміг зайняти місце Олега Винника та прокоментував діяльність молодого артиста Артема Пивоварова.

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