Юрій Рибчинський пояснив, чому вважає смерть Кузьми Скрябіна вбивством

Український автор хітів, народний артист України Юрій Рибчинський прокоментував трагічну загибель співака Кузьми Скрябіна у моторошній ДТП.

Як зізнається знаменитість в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці", талановитий співак був зумисно вбитий через політичні погляди. І як аргумент, пригадав його вільні висловлювання у публічному просторі, де Кузьма був рупором правди для багатьох. Ба більше, Юрій Євгенович навіть присвятив поезію покійному артисту.

"Я теж вірш написав на смерть Кузьми. Мені здається, що це вбивство. Я розумію, що його вбила влада. Якщо взяти висловлювання Кузьми, то я розумію, що влада могла вважати його ворогом", - переконаний Рибчинський.

Кузьма Скрябін

Окрім того, драматург пояснив, чому творчість музиканта набирає обертів навіть після його смерті. Зокрема, Юрій Євгенович називає це психологією людей.

"Народ чи юрба люблять більше мертвих, ніж живих. Не знаю, це психологія", - додав хітмейкер.

Зазначимо, Кузьма Скрябін, загинув в автокатастрофі, яка сталася 2015 року. Автівка зірки зіткнулася з молоковозом. До слова, його пасажирка вижила, як і не зазнав ушкоджень водій вантажівки.

Нагадаємо, нещодавно Юрій Рибчинський зізнався, як ставиться до президента України Володимира Зеленського та чим він його здивував.

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