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Юрій Рибчинський розповів про сина та онука, які пішли в ТрО: "Був молодшим, теж би взяв зброю"

Юрій Рибчинський розповів про сина та онука, які пішли в ТрО: "Був молодшим, теж би взяв зброю"

Юрій Рибчинський розповів про сина та онука, які пішли в ТрО: "Був молодшим, теж би взяв зброю"

Юрій Рибчинський з сином. Фото: Facebook Євгена Рибчинського

Хітмейкер також зізнався, що за час війни він став прадідусем.

Український автор хітів, народний артист України Юрій Рибчинський розповів про добровільне приєднання сина та онука до ТрО.

Зокрема, в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" хітмейкер зізнався, що він не відмовляв рідних від такого рішення. Ба більше, 79-річний Юрій Євгенович і сам виявив бажання долучитися, але за умови молодшого віку.

"Так, записалися в ТрО. Я їх не відмовляв, чому я це маю робити? Страшно всім, то й що. Якби я був молодший, я б взяв зброю і пішов, навіть не думав би", - пояснив Юрій Рибчинський.

Син Юрія Рибчинського. Фото: Facebook Євгена Рибчинського / ©
Син Юрія Рибчинського. Фото: Facebook Євгена Рибчинського

Окрім того, поет поділився, як склалося життя його четверо онуків. Зокрема, Рибчинський зазначає, що двоє з них проживають у Києві, а решта двоє – за кордоном. Також драматург зізнався, що під час повномасштабного вторгнення він вперше став прадідусем.

Онук Юрія Рибчинського з дружиною та сином. Фото: Facebook дружини Микити Рибчинського / ©
Онук Юрія Рибчинського з дружиною та сином. Фото: Facebook дружини Микити Рибчинського
Євген Рибчинський з онуком Левом. Фото: Facebook Євгена Рибчинського / ©
Євген Рибчинський з онуком Левом. Фото: Facebook Євгена Рибчинського

"Один вчиться, інший працює на телебаченні у Києві. Правнук також народився під час війни в Києві. Левко, вже вісім зубів. Я люблю онуків. Двоє молодших в Америці. Але я пишаюся, що онук, який в Америці закінчив коледж і 10 років не був тут, приїхав сюди і вступив до університету, склав іспит з української мови краще за тих, які 10 років тут жили. За три місяці вивчив з репетитором. Схильні до творчості, але не кожен до поетичної. Поетична творчість дісталася моєму сину Євгену, який багато пише. А у решти теж творчі професії. Старший онук Микита монтує всі передачі Комарова. А другий, який навчається, він IT-спеціаліст", - розповів поет.

Нагадаємо, нещодавно зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз побував біля лінії фронту і показав, що там робив

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