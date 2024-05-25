Юрій Рибчинський розсекретив, де зараз перебуває Тамара Гвердцителі

Поет зізнався, яку позицію займає співачка.
Український автор хітів, народний артист України Юрій Рибчинський розповів про діяльність грузинської співачки Тамари Гвердцителі після початку повномасштабного вторгнення.
Як відомо, грузинська співачка тривалий час проживала в РФ. Втім, за наполяганнями мами вони виїхали до Грузії, як почали обстрілювати Україну і їхню рідну Одесу. Зрештою, рідна людина артистки померла через надмірні хвилювання за домівку, а сама Гвердцителі звинуватила у цьому путіна. Так, в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Юрій Євгенович зізнався, що після трагедії та тероризму РФ співачка та її син відреклися від усього російського.
"У Тамари Гвердцителі мама була ініціатором. Мама одеситка, коли почали падати на Одесу бомби, сказала, що їм в Росії немає чого робити. Вона зараз в Грузії. Час від часу ми бачилися тоді, коли я був в Іспанії. Там біля того місця, де я жив, вона свого часу купила квартиру. Там син її живе. Їздить з концертами по закордону, але російських пісень не співає. Виконує лише грузинські та українські: "Очі на піску" , "Чарівна скрипка", "Скрипка грає", - розповів поет.
Нагадаємо, нещодавно Юрій Рибчинський висловився про російського співака Олександра Малініна, який хотів воювати на боці окупантів проти України.
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