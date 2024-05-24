Юрій Рибчинський зізнався, чим його здивував Зеленський і ким бачить наступного президента

Український автор хітів, народний артист України Юрій Рибчинський висловився про чинного президента України Володимира Зеленського.

Як зізнається Юрій Євгенович в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці", він захоплений стійкістю та відважністю верховного головнокомандувача в умовах повномасштабного вторгнення. І додає, що не лише від Володимира Зеленського залежить майбутнє України, але й від низки інших українців.

"З моєї точки зору так, як повів себе з початку війни Володимир Олександрович – нам поталанило мати такого Президента. Я ставлюся дуже позитивно до Зеленського. Але не один він керує державою. Особливо під час війни життя та існування залежить від великої кількості людей. І в першу чергу від фаховості й таланту військових", - розповів Юрій Євгенович.

Юрій Рибчинський. Фото: Facebook Євгена Рибчинського

Тому відомий поет вважає, що після закінчення війни, очолювати країну точно буде людина з військовим досвідом.

"Після війни саме військові будуть вирішувати, як буде в нашій державі. Бо це відповідає тій матриці, яка була в інших країнах. Після таких катаклізмів немає альтернатив. Ніхто не скаже, хто з не військових людей сьогодні має шанси стати наступним президентом України. Люди за цивільну людину не проголосують", - пояснив знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський відповів, як часто бачиться і спілкується з двома дітьми під час війни.

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