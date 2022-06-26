Юрій Шатунов збирався воювати проти України на Донбасі – директор співака

Юрій Шатунов збирався воювати проти України на Донбасі – директор співака

Російський співак, екссоліст гурту "Ласковый май" Юрій Шатунов планував воювати проти українців.

Артист, про смерть якого повідомили 23 червня, хотів піти добровольцем на фронт.

Про це розповів директор покійного виконавця Аркадій Кудряшов на церемонії прощання з Шатуновим. Він зазначив, що на початку війни артист запропонував йому разом йти воювати.

"Юра сказав: "Аркадій, поїхали запишемося добровольцями". Ось така у нього реакція була, ось перша реакція, найперша, каже: "Поїхали на Донбас", – передає MK.

Нагадаємо, днями організатор концертів заявив, що Юрій Шатунов ненавидів українців. Співак казав, що усі мешканці України кінчені, бандерівці, нацисти та фашисти.

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