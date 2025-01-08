Юрій Ткач на милих кадрах показав, як із дружиною та 9-річною донькою відпочиває в Карпатах

Відомий український гуморист та ведучий Юрій Ткач у період зимових свят вирішив відволіктися від робочих буднів та вирушив на відпочинок.

Компанію шоумену склали його дружина Вікторія та 9-річна донька Ліза. Вони всім сімейством вирушили на захід України, а саме до Карпат. Подружжя разом із донькою вже встигло наробити атмосферних кадрів на тлі неймовірного краєвиду.

Юрій Ткач із дружиною / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

У своєму Instagram Юрій Ткач показав, як вони милувалися горами. Цьогоріч початок січня видався доволі теплим, тож для зимової атмосфери не вистачало снігу. На кадрах гуморист ніжно обіймав дружину, тим часом їхня донька дуркувала позаду них.

Донька Юрія Ткача / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Підписники Юрія Ткача просто засипали його родину компліментами. Користувачі зазначили, що вони всі неабияк схожі одне на одного. До речі, деякі бажали сім'ї шоумена поповнення.

Треба братика або сестричку, і буде вогонь!

Які ви схожі! Це так круто!

Які ж ви всі схожі одне на одного. Доня вже така доросла. Гарні, усміхнені, щасливі!

Нагадаємо, наразі співачка Надя Дорофєєва разом із чоловіком теж відпочиває на заході України. Виконавиця раніше вже показувала, як минає їхня відпустка.

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