Юрій Ткач насмішив кумедним фото, на якому дуркував з донькою під зливою

Знаменитість Юрій Ткач вирішив потішити своїх прихильників новим фото.

В Instagram-stories зірка показав, як проводить час щ сім'єю. Так, вчора, 3 серпня, коли у Києві були зливи Юрій був тоді зі своєю родиною. І, звісно ж, вони не упустили час, аби зайвий раз побавитися та зробити сімейні фото.

До слова, дружина Ткача – Вікторія – показала кумедне фото доньки й тата. Юрій зробив репост до свого фотоблогу. Так, на кумедному знімку маленька Ліза разом з татом стоїть під зливою та весело позує перед камерою.

Юрій Ткач з донькою / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

"Вона кайфує, коли він поруч", - підписала фото Вікторія, маючи на увазі, що Ліза тішиться, коли тато поруч з нею.

До речі, дружина Юрія Ткача разом з донькою вигадали оригінальний спосіб, як допомогти українським захисникам. Вони організували маленький ярмарок, де продавали нарізані фрукти. Окрім цього, дівчата власноруч зробили напій з кавуна, що неабияк освіжає влітку.

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