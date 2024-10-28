Юрій Ткач після зізнання про кризу у шлюбі показався з дружиною на відпочинку

Пара вирушила у відпустку з донечкою.
Відомий український гуморист, зірка "Кварталу 95" Юрій Ткач потішив шанувальників родинним контентом.
Так, гуморист уперше за тривалий час показав рідкісне фото з усією родиною. Ткач попозував з дружиною Вікторією та донечкою Ліззі перед дзеркалом у чорному фемілі-образі. На зображенні шоумен обіймає доньку, допоки його кохана пригорнулася до нього позаду.
На милому фото дружина зірки залишила геолокацію Буковеля. Тож, вочевидь, сімейство вирушило на відпочинок у гори. Вікторія також показала, як Ліззі милується гірськими пейзажами та робить фото на згадку про цей момент.
Зазначимо, нещодавно Юрій Ткач ділився одкровенням. Гуморист приголомшив, що переживав серйозну кризу з дружиною й назвав її причини. На щастя, подружжю вдалося врятувати кохання завдяки психотерапії та духовним практикам. Тож схоже, що всі негаразди пара таки дійсно залишила у минулому й зараз насолоджується новим етапом стосунків.
Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко також розповіла про сварки з чоловіком-військовим Андрієм Федінчиком і через що вони траплялися.
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