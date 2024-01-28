Юрій Ткач похизувався, який сюрприз зробив 9-річній донечці-красуні

Відомий український гуморист, зірка "Кварталу 95" і ведучий "Я люблю Україну" Юрій Ткач зробив донечці приємний сюрприз.

Про це знаменитість розповів у своєму Instagram. Як поділився шоумен, йому хотілося зробити приємне для 9-річної Лізи, адже дівчинка занедужала. Тож, аби відволікти донечку, ведучий подарував їй чималий букет білих тюльпанів.

Ткач також показав, як Ліза відреагувала на сюрприз. Дівчинка була неабияк здивованою, але водночас радісною, що отримала такий подарунок.

Донька Юрія Ткача / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

"Неймовірно бурхливе відчуття вирує в душі, коли дивишся в ці бездонні оченята… Хочеться пригорнути до серця і нахилити весь Всесвіт до маленької донечки, коли вона занедужала…Але таке відчуття повинно бути у кожного з нас завжди…Особливо зараз, у такі непрості для всіх нас часи…Потрібно оберігати усіх своїх любих жінок, дарувати їм несподівані, чисті, неприховані емоції та свою беззаперечну любов…Їм зараз це потрібно як ніколи", - звернувся до підписників шоумен.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Даніель Салем хизувався, який приємний сюрприз йому зробила 8-річна донька. Санта-Луна зворушливо привітала тата з днем народження.

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