Юрій Ткач показав, як із 9-річною донькою-красунею відривався на концерті Артема Пивоварова

Артист поділився, як активно проводить час із донечкою.
Відомий український гуморист, зірка "Кварталу 95" і капітан шоу "Я люблю Україну" Юрій Ткач показав, як із 9-річною донечкою відривався на концерті відомого співака.
Артист разом із Лізою доволі активно провів час. Юрій Ткач зводив дівчинку на один із сольних концертів Артема Пивоварова у київському "Палаці спорту".
На подію гуморист разом із донечкою обрав зручний одяг. Разом із іншими слухачами вони насолоджувалися неймовірним шоу музиканта. Виявилися, що Ліза є шанувальницею Артема Пивоварова. Дівчинка із захопленням спостерігала за концертом, підспівувала та підтанцьовувала разом зі співаком. Окрім того, Юрій Ткач навіть підійняв Лізу на плечі, аби тій краще було видно шоу.
У своєму Instagram гуморист подякував Артему Пивоварову за неймовірне шоу. Юрій Ткач зазначив, що разом із донькою зарядився теплими та позитивними емоціями.
"Друже! Ти даруєш неймовірно світлі і теплі емоції, які сьогодні вкрай необхідні кожному з нас", - звернувся до виконавця Юрій Ткач.
Нагадаємо, Артем Пивоваров відіграв поспіль три концерти в "Палаці спорту". На одному з виступів артиста побувала редакція сайту ТСН.ua. Пропонуємо подивитися, як співак заспівав у дуеті з загадковою виконавицею, як виконував небезпечні трюки та хто з зірок "Голосу країни" з'явився на сцені.
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