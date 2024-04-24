Юрій Ткач показав, як із 9-річною донькою-красунею відривався на концерті Артема Пивоварова

Відомий український гуморист, зірка "Кварталу 95" і капітан шоу "Я люблю Україну" Юрій Ткач показав, як із 9-річною донечкою відривався на концерті відомого співака.

Артист разом із Лізою доволі активно провів час. Юрій Ткач зводив дівчинку на один із сольних концертів Артема Пивоварова у київському "Палаці спорту".

На подію гуморист разом із донечкою обрав зручний одяг. Разом із іншими слухачами вони насолоджувалися неймовірним шоу музиканта. Виявилися, що Ліза є шанувальницею Артема Пивоварова. Дівчинка із захопленням спостерігала за концертом, підспівувала та підтанцьовувала разом зі співаком. Окрім того, Юрій Ткач навіть підійняв Лізу на плечі, аби тій краще було видно шоу.

Юрій Ткач із донькою на концерті Артема Пивоварова / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

У своєму Instagram гуморист подякував Артему Пивоварову за неймовірне шоу. Юрій Ткач зазначив, що разом із донькою зарядився теплими та позитивними емоціями.

"Друже! Ти даруєш неймовірно світлі і теплі емоції, які сьогодні вкрай необхідні кожному з нас", - звернувся до виконавця Юрій Ткач.

Нагадаємо, Артем Пивоваров відіграв поспіль три концерти в "Палаці спорту". На одному з виступів артиста побувала редакція сайту ТСН.ua. Пропонуємо подивитися, як співак заспівав у дуеті з загадковою виконавицею, як виконував небезпечні трюки та хто з зірок "Голосу країни" з'явився на сцені.

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