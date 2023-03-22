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Юрій Ткач показався з дружиною у Харкові: "Місто стає для нас ще однією домівкою"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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1066
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Юрій Ткач показався з дружиною у Харкові: "Місто стає для нас ще однією домівкою"

Юрій Ткач з дружиною / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Знаменитість сфотографувався на тлі Харківської ОДА.

Зірка "Кварталу 95" Юрій Ткач приїхав до Харкова, але не сам, компанію йому склала дружина Вікторія.

У своєму Instagram знаменитість опублікував фото, яке зробив у місті. Ткач разом з дружиною побували на площі Свободи та сфотографувалися на тлі Харківської ОДА, яку минулого року окупанти обстріляли ракетами.

"Площа Свободи! Площа Незламності! Місто-герой Харків стає для нас ще однією домівкою, нашої незламної країни!" – підписав фото комік.

Юрій Ткач з дружиною у Харкові / © instagram.com/yuriy_tkach
Юрій Ткач з дружиною у Харкові / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

До речі, до одягу Юрія та Вікторії були прикріплені незвичайні шеврони, на яких був зображений герб України та напис "Харків".

Нагадаємо, нещодавно до Харкова приїжджала українська акторка Ольга Сумська. Знаменитість показала наслідки ворожих обстрілів по місту.

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Дата публікації
Перегляди
1066
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