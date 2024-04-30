Юрій Ткач прокоментував чутки про розлучення куми Катерини Кухар та розповів про їхнє спілкування

Відомий український гуморист, зірка "Кварталу 95" і капітан шоу "Я люблю Україну" Юрій Ткач відреагував на чутки про проблеми у шлюбі куми, балерини Катерини Кухар і її чоловіка Олександра Стоянова.

На запитання, яке турбує багатьох прихильників, шоумен відповів доволі лаконічно. Юрій хоч і не став розкривати жодних подробиць, проте відразу спростував будь-які здогадки.

"Це все чутки. Не знаю", - відповів Юрій у програмі "Ранок у великому місті".

Катерина Кухар / Фото: Instagram Катерини Кухар

Також Ткач зазначив, що нині він доволі рідко спілкується зі своєю кумою, хоч вони у чудових дружніх стосунках.

"На жаль, ми так близько не спілкуємося. Але телефонуємо один одному, все нормально", - додав гуморист.

Зазначимо, чутки про розлучення Катерини Кухар з Олександром Стояновим ширяться Мережею давно. Про проблеми у шлюбі пари уважні шанувальники заговорили після того, як в одному з інтерв’ю обранець балерини назвав її "матір'ю своїх дітей". А незадовго до цього сама Катерина вдалася до змін у зачісці й прирівняла це до змін у житті, чим ще більше заінтригувала фанів. А згодом балерина натякнула ще раз і зазначила, що з ексчоловіком вони "йдуть різними шляхами". Однак, чіткої відповіді подружжя допоки не дало.

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