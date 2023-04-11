Юрій Ткач розповів про своє перше нещасливе кохання, знайомство з дружиною та плани на другу дитину

Зірка "Кварталу 95" Юрій Ткач поділився подробицями особистого життя.

У програмі ЖВЛ артист пригадав своє, як він тоді вважав, перше кохання. З обраницею артист зустрічався шість років, утім стосунки їхні не склалися. Для Ткача їхній розрив був неабияк болісним, і він вважав, що більше не буде зустрічатися з дівчатами.

"Мені це дуже тяжко далося. Я просто сказав, що все. Це от так боляче. Я сказав, що більше не хочу", - поділився актор.

Утім, молодша на вісім років танцівниця Вікторія змінила думку Ткача. Як зізнався актор, він закохався з першого погляду і постійно хотів бути поруч з дівчиною.

Юрій Ткач з дружиною / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

"У мене вже вектор повернувся, і я зрозумів, що таке справжнє кохання. Такі відчуття, що ти просто не можеш нічого зробити, у тебе щелепа тремтить, ти хочеш побачитися, просто навіть походити по колу. Якось так трапилося, що ти розумієш, що це твоя людина", - пригадав актор.

Врешті-решт Юрій вже дев'ять років перебуває у шлюбі з Вікторією. Разом подружжя виховує 8-річну доньку Єлизавету. Утім пара планує вдруге стати батьками. Як зізнався Ткач, вони з дружиною вже працюють над цим.

Юрій Ткач з дружиною та донькою / Фото: instagram.com/viktoriya_tka4

"Плануємо, але ж як Бог дасть. Ми готові, ми відкриті до цього, ми працюємо над цим питанням", - додав Юрій Ткач.

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