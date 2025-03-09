Відомий український гуморист та капітан шоу "Я люблю Україну" Юрій Ткач розсекретив неочікуваний бізнес 10-річної доньки.

Ліза доволі творча та креативна. Дівчинка ходить на вокал, а нещодавно в неї прокинулися підприємницькі амбіції. Донька Юрія Ткача організувала в школі імпровізований "тату-салон", про що вона розповіла на проєкті "Ближче до зірок". Відповідна ідея в Лізи виникла після того, як вона намалювала однокласниці на руці "татуювання". Потім й інші дівчатка захотіли такі імпровізовані тату. Згодом і хлопці стали "клієнтами" Лізи.

Зазначимо, донька Юрія Ткача не уточнила, як робить татуювання. Цілком ймовірно, що Ліза або ж їх малює сама, або ж використовує зображення, які переводяться на тіло.

Юрій Ткач з донькою / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

"Я спочатку в класі зробила своїй однокласниці таке, можна сказати, татуювання. Я їй обмалювала руку в синій колір, бо вона попросила. Потім придумала так, що можна зробити свій тату-салон. Дві дівчинки одразу захотіли, потім ще багато хлопців", - поділилася дівчинка.

Нагадаємо, раніше Юрій Ткач розповідав про серйозну кризу в шлюбі з дружиною. Пара не жила разом та ледь не розлучилася.

Читайте також: