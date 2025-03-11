Юрій Ткач розсекретив неочікуваний коштовний подарунок від дружини: "Сусіди не чули"

Відомий український гуморист та капітан шоу "Я люблю Україну" Юрій Ткач розсекретив неочікуваний коштовний подарунок, яким його потішила дружина Вікторія.

Виявляється, у коміка з'явилося нове хобі. У програмі "ЖВЛ представляє" знаменитість зізнався, що захоплюється грою на музичних інструментах. Раніше Юрій Ткач опановував піаніно та гітару, а тепер барабани. Виявляється, що Вікторія подарувала чоловікові барабанну установку, чим здійснила його мрію. Гуморист запевняє, що це спеціальні барабани, звук від яких не заважатиме сусідам.

Юрій Ткач з дружиною / Фото: instagram.com/viktoriya_tka4

"Дружина подарувала барабанну установку таку, щоб сусіди не чули, з різними тарілками. Мені дуже подобається! Мені дуже подобається піаніно, почав на гітарі грати, потім пішов на піаніно, потім на барабани. Якось так кайфую! Це такі скіли, які я розвиваю в собі", - зізнався гуморист.

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Нагадаємо, нещодавно Юрій Ткач розповів, як торік ледь не розлучився з дружиною. Пара пережила серйозну кризу, що навіть роз'їхалася та не жила разом. На щастя, закоханим вдалося зберегти шлюб. Юрій Ткач розповів, що їм з дружиною допомогло пережити кризу.

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