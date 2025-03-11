Юрій Ткач розсекретив неочікуваний коштовний подарунок від дружини: "Сусіди не чули"

Артист розкрив своє нове хобі.
Відомий український гуморист та капітан шоу "Я люблю Україну" Юрій Ткач розсекретив неочікуваний коштовний подарунок, яким його потішила дружина Вікторія.
Виявляється, у коміка з'явилося нове хобі. У програмі "ЖВЛ представляє" знаменитість зізнався, що захоплюється грою на музичних інструментах. Раніше Юрій Ткач опановував піаніно та гітару, а тепер барабани. Виявляється, що Вікторія подарувала чоловікові барабанну установку, чим здійснила його мрію. Гуморист запевняє, що це спеціальні барабани, звук від яких не заважатиме сусідам.
"Дружина подарувала барабанну установку таку, щоб сусіди не чули, з різними тарілками. Мені дуже подобається! Мені дуже подобається піаніно, почав на гітарі грати, потім пішов на піаніно, потім на барабани. Якось так кайфую! Це такі скіли, які я розвиваю в собі", - зізнався гуморист.
Нагадаємо, нещодавно Юрій Ткач розповів, як торік ледь не розлучився з дружиною. Пара пережила серйозну кризу, що навіть роз'їхалася та не жила разом. На щастя, закоханим вдалося зберегти шлюб. Юрій Ткач розповів, що їм з дружиною допомогло пережити кризу.
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