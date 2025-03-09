Юрій Ткач шокував, як опинився на межі розлучення з дружиною: "Ми роз'їхалися"

Відомий український гуморист та капітан шоу "Я люблю Україну" Юрій Ткач розповів, як ледь не розлучився з дружиною Вікторією.

Торік подружжю довелося пережити серйозні випробування. Під час війни стосунки багатьох пар загострилися, і Юрій Ткач із дружиною не стали винятком. У шлюбі закоханих сталася криза. Пара не жила разом. Хоч і на розлучення документи ніхто не подавав, але відповідні думки були.

"Ми всі знаємо про те, що під час війни дуже багато пар почало розлучатися. І ми не виняток. Ми потрапили в таку ж історію. Ми роз'їхалися, але ніхто не подавав на розлучення. Ми просто неслися в яму. І треба було зупинитися для того, щоб зрозуміти, чи є почуття, кохання і бажання йти далі. Ми наламали дров", - розповів шоумен в інтерв'ю "Ближче до зірок".

Юрій Ткач з дружиною / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Вікторія ж додала, що за 13 років стосунків були різні моменти, але ця криза виявилася найсерйознішою. У кожного з них були образи одне на одного.

"За майже 13 років разом ми пройшли дуже багато різних моментів. Це була, мені здається, найбільша така криза в наших стосунках. У кожного були якісь свої образи й оця вся історія", - ділиться Вікторія.

У цей тяжкий період подружжю неабияк допомагала донька. Ліза підтримала обох батьків і змушувала їх серйозно замислюватися про майбутнє. Також подружжя вирішило піти на терапію. Врешті, це все дало результат. Закохані подолали кризу, а їхні стосунки стали ще міцнішими. Ба більше, Юрій Ткач навіть вдруге освідчився дружині, а нині ж вони планують повінчатися.

Юрій Ткач з дружиною та донькою / Фото: instagram.com/viktoriya_tka4

Нагадаємо, нещодавно актор Артур Логай заговорив про кризи в шлюбі з дружиною. Також артист зізнався, як кохана реагує на його знімання в пікантних сценах.

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