Юрій Ткач висловився про стосунки з 10-річною донькою: "Починається перехідний період"

Відомий український гуморист та капітан шоу "Я люблю Україну" Юрій Ткач висловився про 10-річну доньку Лізу.

Шоумен говорить, що між ними неабияк теплі стосунки. Зокрема, актор просто обожнює доньку. Коли їх розділяє відстань, Юрій Ткач неабияк сумує за Лізою і навпаки. Ведучий говорить у коментарі Viva!, що останнім часом донечка подорослішала. Однак сам шоумен цього майже не помічає. За словами Юрія Ткача, Ліза завжди залишиться для нього маленькою донечкою.

"Люди, які бачать мою Лізі, кажуть, що вона дуже подорослішала та витягнулася за останній період. Скажу чесно, я цього не помічаю, бо для мене вона завжди маленька донечка. Я постійно кажу, що обожнюю її, завжди обіймаю. Вважаю, що це дуже важливо для дівчинки від батька. Ми одне за одним дуже сумуємо, якщо я в роз'їздах на гастролях. Або навіть просто коли вона в школі", - поділився гуморист.

Юрій Ткач з донькою / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Юрій Ткач говорить, що між ними з донькою довірливі стосунки. Вони можуть спілкуватися на різні теми. Тим часом Ліза нічого не приховує від тата та все йому розповідає. За словами шоумена, він не хоче втратити цей їхній особливий зв'язок, тож ставиться до доньки тендітно та уважно. Щоправда, дружина Ткача помітила, що в дівчинки вже починається перехідний вік. Сам ведучий цього поки що не відчуває.

"Я завжди прислухаюся до Лізі, намагаюся чути, співчуваю їй. Здається, що пізнаю її щодня й абсолютно в кожний момент. Вона для мене стає щоразу дедалі цікавішою. Донька ділиться зі мною майже всім. Я обіймаю її, і ми можемо так дуже довго сидіти та спілкуватися на різні теми. Вона дуже відкрита, і мені то дуже в ній подобається. Я не хочу це втратити, і тому ставлюся до неї дуже тендітно й уважно. Дружина каже, що у доньки вже потихеньку починається перехідний період. Але я поки що не помічаю", - додав шоумен.

Юрій Ткач з донькою / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Нагадаємо, нещодавно Юрій Ткач разом із донькою та дружиною відпочивав у Карпатах. Ведучий ділився кадрами з їхньої відпустки.

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