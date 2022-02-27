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Юрій Ткач вступив до лав територіальної оборони ЗС України: "Захищаю рідну землю"

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Юрій Ткач вступив до лав територіальної оборони ЗС України: "Захищаю рідну землю"

Юрій Ткач / instagram.com/yuriy_tkach

Артист захищає Київ від окупантів.

Актор студії "Квартал 95" Юрій Ткач вступив до сил територіальної оборони ЗС України.

Про це він розповів у своєму Instagram. Актор написав, що "у Києві захищає рідну землю". Також артист опублікував фото, на якому зображений зі зброєю. Світлину Ткач лаконічно підписав: "Слава Україні!".

"Я в Києві! Захищаю рідну землю! Слава Україні!", - написав Ткач.

Юрій Ткач захищає Київ / © instagram.com/yuriy_tkach
Юрій Ткач захищає Київ / instagram.com/yuriy_tkach

Зазначимо, раніше до сил територіальної оборони ЗС України вступили лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, фронтмен "Антитіл" Тарас Тополя разом з іншими учасниками колективу, репер Олександр Ярмак та Ігор Кондратюк.

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  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
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