Юрій Ткач вступив до лав територіальної оборони ЗС України: "Захищаю рідну землю"

Артист захищає Київ від окупантів.

Актор студії "Квартал 95" Юрій Ткач вступив до сил територіальної оборони ЗС України.

Про це він розповів у своєму Instagram. Актор написав, що "у Києві захищає рідну землю". Також артист опублікував фото, на якому зображений зі зброєю. Світлину Ткач лаконічно підписав: "Слава Україні!".

"Я в Києві! Захищаю рідну землю! Слава Україні!", - написав Ткач.

Юрій Ткач захищає Київ / instagram.com/yuriy_tkach

Зазначимо, раніше до сил територіальної оборони ЗС України вступили лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, фронтмен "Антитіл" Тарас Тополя разом з іншими учасниками колективу, репер Олександр Ярмак та Ігор Кондратюк.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 27

гелікоптери - 26

танки - 146

бойові броньовані машини - 706

гармати -49

ЗРК "Бук" -1

"Гради" - 4

автомобільна техніка - 30

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 2

кораблі і катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

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