Юрій Ткач замилував фото з підрослою 10-річною донечкою та зізнався, як вона робить його щасливішим

Відомий український гуморист, зірка "Кварталу 95" Юрій Ткач ніжно звернувся до донечки Лізи.

Сьогодні, 15 вересня, дівчинка святкує свій перший ювілей. Тож, шоумен у фотоблогу адресував 10-річній доньці безліч приємних слів і зізнався, як вона його змінює та окриляє щодня. Юрій пообіцяв Лізі завжди бути поруч і підтримувати її. І показав шанувальникам їхні милі спільні фото, зроблені у різний період.

"Кожен день я дякую Богу, що ти колись з’явилась в моєму житті! Цей день був рівно десять років тому… І з того моменту я відчуваю себе найщасливішим в світі! Ти моє маленьке сонечко з великим серцем! Моя душа, мої крила! Люблю тебе до безтями! І віддаю тобі себе до останнього подиху! Пам’ятай, я завжди поруч, я завжди з тобою, де б ти не була! З днем народження, моя маленька донечка Лізі!", - замилував вітаннями зірковий тато.

Юрій Ткач з донькою / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Юрій Ткач з донькою / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Юрій Ткач з донькою / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

У коментарях зіркові колеги Ткача та його підписники долучилися до вітань родини з ювілеєм Лізи:

"Яка вона талановита, харизматична і гарна! Зірочка з великим потенціалом і майбутнім! Щасливої долі іменинниці і добрих людей на шляху! З Днем народження!" – Юлія Бакуменко

"Вітаю" – Оля Цибульська

Вітаю! Точно маленьке сонечко! Хай щастить!

Юрій Ткач з донькою / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик привітала свою наймолодшу донечку з півріччям і розповіла про її перше маленьке досягнення.

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