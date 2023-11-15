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Юрій Ткач замилував рідкісним фото зі своєю помітно підрослою 9-річною донькою

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Юрій Ткач замилував рідкісним фото зі своєю помітно підрослою 9-річною донькою

Юрій Ткач / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Шоумен мило звернувся до донечки.

Відомий український гуморист, зірка "Кварталу 95" і ведучий "Я люблю Україну" Юрій Ткач потішив прихильників сімейним контентом.

В Instagram-stories знаменитість опублікував рідкісне фото зі своєю 9-річною донечкою. На знімку усміхнена Ліза, яка була одягнена в білу сорочку, позувала перед камерою, обійнявши тата. Тим часом Юрій Ткач з усмішкою робив фото. До слова, шоумен продемонстрував, як його донечка помітно підросла.

Окрім того, гуморист мило звернувся до Лізи. Він зазначив, що його любов до донечки просто безмежна.

Юрій Ткач із донькою / © instagram.com/yuriy_tkach
Юрій Ткач із донькою / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

"Немає меж для моєї любові, моя маленька крихітна Лізі", - звернувся до донечки шоумен.

Нагадаємо, нещодавно Юрій Ткач відверто прокоментував, як ставиться до статевого виховання доньки. На думку шоумена, цим має займатися його дружина Вікторія. Гуморист пояснив свою позицію щодо статевого виховання.

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Дата публікації
Перегляди
487
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