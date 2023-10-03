Юрій Ткач жорстко потролив росіян у Туреччині та змусив їх нервувати

Зірка "Кварталу 95" Юрій Ткач пригадав, як разом з дружиною Вікторією потролив росіян у Туреччині.

До слова, за кордоном була саме обраниця шоумена. Вікторія разом з донькою Лізою поїхала на відпочинок, тим часом сам Ткач залишився в Україні. У Туреччині було чимало російських туристів.

Як розповів актор у програмі "Ближче до зірок", його дружина намагалася ставити росіян на місце. Зокрема, вона гучно розмовляла українською та давала чітко зрозуміти, як до них ставиться. Коли ж Вікторія вже поверталася до України, то знову зустрілася з російськими туристами. Жінка зателефонувала Юрію Ткачу та ввімкнула гучний зв'язок. Тим часом шоумен сказав все, що думає про країну-агресорку Росію та кремлівського диктатора путіна.

Юрій Ткач / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Я їй кажу: "Все, сонечко. Чекаємо всією Україною. Слава Україні! Смерть ворогам! Путін – х*йло. Русскій воєнний корабль, іді на**й", - пригадав Ткач.

Нагадаємо, за кордоном росіяни намагаються приховати своє походження. До слова, нещодавно відома російська співачка прийшла на німецьку версію вокального шоу The Voice. Однак виконавиця не стала розповідати, звідки вона, аби її взяли на проєкт, тож набрехала.

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