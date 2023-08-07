Юрій Великий насмішив кумедною пародією на росіянку, яка хотіла вкрасти з готелю Туреччини 35 кг їжі

Зірка Студії "Квартал 95" Юрій Великий потішив прихильників новою пародією.

Цього разу героїнею відео гумориста стала російська туристка, яка намагалася вивезти з готелю Туреччини 35 кг їжі. Зокрема, жителька РФ виправдовувалася, що не хотіла красти нічого, а лише взяла з собою перекус, щоб не зголодніти у потягу.

"Усі, напевно, вже бачили новину, як російські туристи хотіли вивезти 35 кг їжі з турецького готелю, пояснюючи це тим, що це все гостинці і в потягу треба щось поїсти. Можу сказати одне: набравши стільки їжі, вони дали "їжу" для мого наступного ролика", - прокоментував гуморист.

Загалом, у новому ролику Юрій Великий показався в образі російської туристки. Шоумен продемонстрував, як у жінки проводили обшуки, а вона намагалася виправдатися, навіщо стільки всього набрала. У пародії "росіянка" пояснювала, що взяла їжу, бо має привезти гостинці і щось перекусити у потягу. Також у "жінки" знайшли у сумці вкрадений унітаз, столове приладдя та навіть чимало літрів води. Тим часом "російська туристка" у пародії Великого попросила їй подякувати, що вони не вкрали рушники, халати та капці, як це роблять інші.

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