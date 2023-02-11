Юрій Великий насмішив пародією на чоловіка, який намагався викрасти Леніна з Мавзолею

Зірка Студії "Квартал 95" Юрій Великий випустив нову пародію на чоловіка, який в ніч проти 6 лютого намагався викрасти тіло Володимира Леніна з Мавзолею.

У новому відео Великий втілив образ зловмисника і показав, як проходив допит чоловіка у відділку поліції.

На запитання офіцера, що чоловік робив у Мавзолеї, той відповів, що ходив на екскурсію. А пішов о 2 ночі, бо йому сказали, що вночі дешевше.

Врешті, "чоловік" ззінався, що насправді Ленін був потрібен не йому: "Мені він не потрібен був, мене попросили його привезти. Я звичайний доставник піци. Мені сказали дві піци і одного Леніна привезти на проспект Леніна", - пояснив "чоловік".

Він додав, що замовник пояснив, що треба негайно звільнити Мавзолей для "якогось іншого кремлівського чоловічка". Втім, для кого, замовник не уточнив.

Нагадаємо, днями Юрій Великий показав пародію на неадекватну російську бабцю, яка посеред вулиці кричала "за расію-матушку".

Читайте також: