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Юрій Великий насмішив пародією на дядю Сірожу, який "підірвав" російський літак на аеродромі "Мачулищі"

Юрій Великий насмішив пародією на дядю Сірожу, який "підірвав" російський літак на аеродромі "Мачулищі"

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
523
Час на прочитання
2 хв
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Юрій Великий насмішив пародією на дядю Сірожу, який "підірвав" російський літак на аеродромі "Мачулищі"

Юрій Великий в образі дяді Сірожи

Гуморист уявив, хто саме міг підірвати російський літак-розвідник А-50У.

Актор Студії "Квартал 95" Юрій Великий зняв чергову актуальну пародію.

Цього разу гуморист уявив, хто б міг підірвати російський літак-розвідник А-50У на білоруському аеродромі "Мачулищі". У новій пародії Великий показав одного зі своїх персонажів – дядю Сірожу. І нібито саме він за допомогою білоруських родичів атакував дронами об'єкт.

У відео до дяді Сірожи, поки він в гаражі щось лагодить, приходять військові, аби уточнити, чи російський літак в аеропорті "Мачулищі" – його рук справа. Пізніше з'ясувалося, що чоловік лагодив пульт від дрона.

"Дядь Сірожа, я помітив, що вас як в селі немає, так обов'язково десь щось трапляється. То кримський міст спалився, то крейсер "Москва" втопився, то Бєлгород без світла лишився", - каже у відео військовий.

Спочатку дядя Сірожа заперечує свою причетність до цього. Та коли військовий попросив, на майбутнє, коли дядя Сірожа плануватиме щось подібне, спочатку узгоджувати свої дії з головним управлінням розвідки, бо, взагалі-то, "українська розвідка планувала викрасти цей літак". Тоді дядя Сірожа чесно зізнався, що це таки він:

"Я ж ще куму казав: "Давай його викрадемо". Він: "Ні, я права вдома забув", - сказав дядя Сірожа.

Нагадаємо, що 26 лютого на білорському військовому аеродромі "Мачулищі" місцеві партизани атакували дронами російський літак-розвідник А-50У. З цього літака здійснювалася координація запусків ракет по Україні.

В результаті атаки були пошкоджені передня і центральна частини літака, авіоніка та радіолокаційна антена. Ці пошкодження серйозні і літак точно вже нікуди не полетить.

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Дата публікації
Перегляди
523
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