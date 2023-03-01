Юрій Великий насмішив пародією на дядю Сірожу, який "підірвав" російський літак на аеродромі "Мачулищі"

Актор Студії "Квартал 95" Юрій Великий зняв чергову актуальну пародію.

Цього разу гуморист уявив, хто б міг підірвати російський літак-розвідник А-50У на білоруському аеродромі "Мачулищі". У новій пародії Великий показав одного зі своїх персонажів – дядю Сірожу. І нібито саме він за допомогою білоруських родичів атакував дронами об'єкт.

У відео до дяді Сірожи, поки він в гаражі щось лагодить, приходять військові, аби уточнити, чи російський літак в аеропорті "Мачулищі" – його рук справа. Пізніше з'ясувалося, що чоловік лагодив пульт від дрона.

"Дядь Сірожа, я помітив, що вас як в селі немає, так обов'язково десь щось трапляється. То кримський міст спалився, то крейсер "Москва" втопився, то Бєлгород без світла лишився", - каже у відео військовий.

Спочатку дядя Сірожа заперечує свою причетність до цього. Та коли військовий попросив, на майбутнє, коли дядя Сірожа плануватиме щось подібне, спочатку узгоджувати свої дії з головним управлінням розвідки, бо, взагалі-то, "українська розвідка планувала викрасти цей літак". Тоді дядя Сірожа чесно зізнався, що це таки він:

"Я ж ще куму казав: "Давай його викрадемо". Він: "Ні, я права вдома забув", - сказав дядя Сірожа.

Нагадаємо, що 26 лютого на білорському військовому аеродромі "Мачулищі" місцеві партизани атакували дронами російський літак-розвідник А-50У. З цього літака здійснювалася координація запусків ракет по Україні.

В результаті атаки були пошкоджені передня і центральна частини літака, авіоніка та радіолокаційна антена. Ці пошкодження серйозні і літак точно вже нікуди не полетить.

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