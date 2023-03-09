Юрій Великий насмішив пародією на Фейгіна та Арестовича, який з ефіру втік на побачення з дружиною

Актор Студії "Квартал 95" Юрій Великий до 8 Березня зняв чергову кумедну пародію.

Цього разу гуморист спародіював одразу двох персонажів - військового оглядача та ексрадника ОП Олексія Арестовича та російського опозиціонера, юриста Марка Фейгіна.

У новій пародії Великий показав, як "Арестович" зірвав прямий ефір "Фейгіну". "Ексрадник ОП" повідомив, що в Міжнародний жіночий день пообіцяв побути поруч з дружиною, тому "Фейгіну" довелося проводити ефір самостійно.

"Марка" поведінка "Олексія" розчарувала і він на нього образився: "Сьогодні чудове свято, в яке прийнято дарувати подарунки, проводити час з близькою, дорогою людиною. Але у Льоші Арестовича, певно, це не прийнято. Тому він зараз проводить час з дружиною. Близька, дорога йому людина проводить сьогодні цей ефір одна", - говорить "Фейгін" у відео.

Коли ж "Арестович" з ресторану долучився до ефіру, "Фейгін" попросив його описати, якою він бачить обстановку наразі. Втім, ексрадник ОП вирішив розповісти про іншу обстановку: "Марк, дивися, обстановка, в цілому, романтична. Затишний ресторанчик, приємні офіціантки, і так далі, і так далі. Я був налаштований скептично, але в цілому, непогано".

Нагадаємо, раніше Юрій Великий показав влучну пародію на Пєскова, який розповідає правду про "диверсантів" у Брянській області.

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