Юрій Великий насмішив пародією на Лукашенка, який обізвав Зеленського "гнидою"

Актор Студії "Квартал 95" Юрій Великий потішив українців новою смішною пародією.

Цього разу в центрі уваги гумориста опинився самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та його нещодавня заява, у якій він назвав президента України Володимира Зеленського "гнидою".

У пародії "Лукашенко" говорить, що від своїх слів не відмовляється і висловив свою думку. В цей момент білоруському диктатору зателефонував путін:

"Звісно, Зеленського обізвав. Цілих три рази, як ви й просили. Так, виклик кинуто. Я так і сказав. Цілих два рази, як ви й платили, ой, просили. Стосовно втягування нас у війну, звісно сказав. Що сказав? Сказав, що нічого у вас не вийде. Ні, не у них. Саме у вас. Їм то навіщо нас туди втягувати", - говорить "Лукашенко".

Після того, як "путін" сказав Лукашенку, що наступного траншу він може не чекати, білоруський диктатор змінив свою думку і почав викручуватися:

"Про всяк випадок, хотілося б внести ясність стосовно того, що я нещодавно сказав про Зеленського. По-перше, хочу заявити, що мене неправильно зрозуміли. Це слово, яке я сказав було вирване лошадь з тіста, ой з контексту було вирвано. Мені не дали договорити. Насправді я хотів сказати, гни далі свою лінію. Ти молодець, в тебе все виходить", - передумав "Лукашенко".

Нагадаємо, не так давно Юрій Великий насмішив пародією на Фейгіна та Арестовича, який з ефіру втік на побачення з дружиною.

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