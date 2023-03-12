Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Юрій Великий насмішив пародією на Лукашенка, який обізвав Зеленського "гнидою"

Юрій Великий насмішив пародією на Лукашенка, який обізвав Зеленського "гнидою"

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
1282
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Юрій Великий насмішив пародією на Лукашенка, який обізвав Зеленського "гнидою"

Юрій Великий в образі Олександра Лукашенка

У пародії Великий показав, хто змусив Лукашенка обізвати президента України.

Актор Студії "Квартал 95" Юрій Великий потішив українців новою смішною пародією.

Цього разу в центрі уваги гумориста опинився самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та його нещодавня заява, у якій він назвав президента України Володимира Зеленського "гнидою".

У пародії "Лукашенко" говорить, що від своїх слів не відмовляється і висловив свою думку. В  цей момент білоруському диктатору зателефонував путін:

"Звісно, Зеленського обізвав. Цілих три рази, як ви й просили. Так, виклик кинуто. Я так і сказав. Цілих два рази, як ви й платили, ой, просили. Стосовно втягування нас у війну, звісно сказав. Що сказав? Сказав, що нічого у вас не вийде. Ні, не у них. Саме у вас. Їм то навіщо нас туди втягувати", - говорить "Лукашенко".

Після того, як "путін" сказав Лукашенку, що наступного траншу він може не чекати, білоруський диктатор змінив свою думку і почав викручуватися:

"Про всяк випадок, хотілося б внести ясність стосовно того, що я нещодавно сказав про Зеленського. По-перше, хочу заявити, що мене неправильно зрозуміли. Це слово, яке я сказав було вирване лошадь з тіста, ой з контексту було вирвано. Мені не дали договорити. Насправді я хотів сказати, гни далі свою лінію. Ти молодець, в тебе все виходить", - передумав "Лукашенко".

Нагадаємо, не так давно Юрій Великий насмішив пародією на Фейгіна та Арестовича, який з ефіру втік на побачення з дружиною.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1282
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація