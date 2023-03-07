Юрій Великий насмішив пародією на Пєскова, який розповідає правду про "диверсантів" у Брянській області

Гуморист показав, як "найчесніша людина у світі" пролила світло на інцидент, що стався у Брянській області РФ.

Зірка Студії "квартал 95", гуморист Юрій Великий потішив прихильників новою пародією.

Цього разу героєм відео став речник президента РФ і по сумісництву "найчесніша людина у світі" Дмитро Пєсков. У новій пародії Великого саме "політик" пролив світло на новини про "українських диверсантів" у Брянській області. На відео "Пєсков", коли його попросили прокоментувати інцидент, почав уникати запитання

"Якщо вам потрібна правда, то ви звернулися за адресою. Всі чудово знають, що я кажу лише правду. У мене в житті є два базові принципи. Перший – це завжди говорити лише правду, другий – це завжди говорити, що я завжди говорю лише правду. Якщо ви хочете знати правду про те, що сталося в Брянській області, то в Брянській області зовсім нещодавно настала весна", - говорить Великий в образі росіянина.

Юрій Великий в образі Пєскова / Фото: скриншот з відео

Далі "Пєсков" почав брехати. Спочатку говорив, що жодних диверсантів там немає, потім почав плутатися у цифрах, а далі взагалі заявив, що ніхто не зможе перетнути російський кордон, адже він під надійним захистом.

"Наш кордон – під замком. Це факт. А це скоріш за все були місцеві жителі, які з давніх-давен живуть в цих селах. Чому вони дивні? Не знаю! Мабуть, щоб їх зрозуміти, треба в цих селах пожити хоча б років 30, а у мене на це часу немає", - йдеться на відео.

Нагадаємо, раніше у своїй пародії Юрій Великий висміяв героя Росії Олександра Матовнікова, який прославився завдяки відео, де він повністю оголеним танцює стриптиз.

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