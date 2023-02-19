Юрій Великий насмішив пародією на Рамзана Кадирова з його трофейним пістолетом "для Зеленського"

Тоді Кадиров заявив, що цим пістолетом свого часу застрелився Гітлер.

Очільник Чечні Рамзан Кадиров став новим героєм пародії актора Студії "Квартал 95" Юрія Великого.

У новому відео Великий висміяв нещодавнє інтерв'ю Кадирова одній із головних пропагандисток росії Ользі Скабєєвій. Зокрема, під час розмови очільник Чечні продемонстрував Скабєєвій "трофейний пістолет", яким нібито застрілився Гітлер. За його словами, він береже зброю для президента України Володимира Зеленського, аби той теж міг застрелитися.

У новій пародії Юрій Великий в образі Рамзана Кадирова говорить: "Якщо йому не підходить пістолет, дон, у мене для нього є інші варіанти, дон. Є ціпок, дон, яким наш відомий цар Іван Грозний , оцим ціпком можна сказати, десинафіцирував, дон", - говорить "Кадиров".

Також в арсеналі "очільника Чечні" знайшлася "трофейна стріла", якою під час "троянської спецоперації потрапили просто в п'яту Бреду Пітту". Або ж "трофейне яблуко": "Цим яблуком зла мати-й-мачуха колись отруїла снігову Білку, ой Білусніжку".

Нагадаємо, днями Юрій Великий потішив українців влучною пародією на російського пропагандиста Володимира Соловйова. Гуморист спародіював істеричну реакцію путініста на сина-модель з манікюром і макіяжем у Лондоні.

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