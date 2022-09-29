Юрій Великий обстібав мобілізацію в Росії: "Щоб на концерті у Кобзона збільшилася фан-зона"

Актор Юрій Великий зняв новий кумедний ролик, де влучно обстібав мобілізацію в Росії.

Героїнею цього ролика стала "російська туристка", яка з Криму поїхала до РФ. Вона сподівалася, що вдома буде все "душевно", "по-домашньому", а тут мобілізація.

"Це що останнім часом відбувається? У Криму бомбілізація, в Росії мобілізація. Гарно ж жили весь цей час, дивилися Соловйова, щовечора бухали. На ранок знімали побої, потім знову бухали. Так було класно взагалі, а зараз що?", - говорить "російська туристка".

На відео "росіянка" скаржиться, що всім вручають повістки. Навіть її "чоловіка" не оминула така доля.

"Чоловік тиждень у льоху ховався. Я вперше в житті бачила, що льох за три години викопали. Взагалі не хотів виходити з будинку. І не вийшов би, якщо б туалет не у дворі. Йому просто там повістку і вручили. Душевно так, по-домашньому", - скаржиться "росіянка".

Юрій Великий в образі "російської туристки" покепкував, що мобілізація призведе до того, що на концерті Кобзона збільшиться кількість глядачів.

"Для чого це все робиться? Щоб на концерті у Кобзона збільшилася фан-зона? Від цього всього на душі взагалі не душевно. Чому так? Ми ж взагалі були поза політикою. Я ж взагалі політикою не цікавилася. Потрібно проголосувати за Путіна – будь ласка. Потрібно поїхати на іншу дільницю і там проголосувати за Путіна – будь ласка. Не по-домашньому все це", - обурилася "росіянка".

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