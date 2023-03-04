Юрій Великий "порвав" новою пародією на оголеного російського генерала Матовнікова, який танцював стриптиз

Зірка Студії "квартал 95", гуморист Юрій Великий довів до сліз від сміху своєю новою пародією.

У свіжому відео Великий втілив образ заступника головнокомандувача Сухопутних військ РФ, генерал-лейтенанта, героя Росії Олександра Матовнікова, який прославився відео зі своїм стриптизом.

У ролику Великий в образі Матовнікова постає в костюмі, який імітує оголене тіло, та з рушником у руках. Як відомо, свої оголені танці путінський генерал ніяк не прокоментував. Тож, Великий уявив, що б на свій захист міг би сказати генерал.

У відео Великого "Матовніков" спочатку намагається спростувати, що на пікантному ролику зображений саме він. Втім пізніше визнає, що стриптиз дійсно він танцює і пояснив, що то було:

"Я з усією відповідальністю заявляю, що на тому фейковому відео я не я, і піпка не моя. І банний рушник на відео також не мій. Я щойно передивився те відео, на якому був нібито не я. У підсумку виявилося, нібито не я ніхто інший, як я, просто одразу себе не впізнав. Не думав, що з боку маю такий очманілий вигляд", - каже "Матовніков".

Також російський генерал пояснив, що його відео зі стриптизом насправді було черговим докладом начальству:

"Справа в тому, що я людина військова, гарна, здоровенна, як писав колись Пушкін. І в будь-якій позаштатній ситуації має діяти за уставом. Якщо ви помітили, на тому відео я мовчав. Це робилося для того, аби мене не підслуховували. А для тих, хто не знає, хочу повідомити, що у військовій справі існує спеціальна азбука танців, за допомогою якої я передавав тоді секретну інформацію у Генштаб, яку ретельно зашифрував у своїх граційних рухах тіла. І бальні танці мої ніщо інше, як черговий доклад начальству", - пояснив "Матовніков".

Нагадаємо, раніше Юрій Великий насмішив пародією на дядю Сірожу, який "підірвав" російський літак на аеродромі "Мачулищі".

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