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Юрій Великий "порвав" новою пародією на оголеного російського генерала Матовнікова, який танцював стриптиз

Юрій Великий "порвав" новою пародією на оголеного російського генерала Матовнікова, який танцював стриптиз

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
604
Час на прочитання
2 хв
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Юрій Великий "порвав" новою пародією на оголеного російського генерала Матовнікова, який танцював стриптиз

Юрій Великий в образі Олександра Матовнікова

Артист уявив, як генерал міг би пояснити свої неочікувані відверті па.

Зірка Студії "квартал 95", гуморист Юрій Великий довів до сліз від сміху своєю новою пародією.

У свіжому відео Великий втілив образ заступника головнокомандувача Сухопутних військ РФ, генерал-лейтенанта, героя Росії Олександра Матовнікова, який прославився відео зі своїм стриптизом.

У ролику Великий в образі Матовнікова постає в костюмі, який імітує оголене тіло, та з рушником у руках. Як відомо, свої оголені танці путінський генерал ніяк не прокоментував. Тож, Великий уявив, що б на свій захист міг би сказати генерал.

У відео Великого "Матовніков" спочатку намагається спростувати, що на пікантному ролику зображений саме він. Втім пізніше визнає, що стриптиз дійсно він танцює і пояснив, що то було:

"Я з усією відповідальністю заявляю, що на тому фейковому відео я не я, і піпка не моя. І банний рушник на відео також не мій. Я щойно передивився те відео, на якому був нібито не я. У підсумку виявилося, нібито не я ніхто інший, як я, просто одразу себе не впізнав. Не думав, що з боку маю такий очманілий вигляд", - каже "Матовніков".

Також російський генерал пояснив, що його відео зі стриптизом насправді було черговим докладом начальству:

"Справа в тому, що я людина військова, гарна, здоровенна, як писав колись Пушкін. І в будь-якій позаштатній ситуації має діяти за уставом. Якщо ви помітили, на тому відео я мовчав. Це робилося для того, аби мене не підслуховували. А для тих, хто не знає, хочу повідомити, що у військовій справі існує спеціальна азбука танців, за допомогою якої я передавав тоді секретну інформацію у Генштаб, яку ретельно зашифрував у своїх граційних рухах тіла. І бальні танці мої ніщо інше, як черговий доклад начальству", - пояснив "Матовніков".

Нагадаємо, раніше Юрій Великий насмішив пародією на дядю Сірожу, який "підірвав" російський літак на аеродромі "Мачулищі".

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Дата публікації
Перегляди
604
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