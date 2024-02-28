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Юрій Великий порвав новою пародією на російського окупанта Ваню, яку випустив вперше за 1,5 року

Юрій Великий порвав новою пародією на російського окупанта Ваню, яку випустив вперше за 1,5 року

Юрій Великий в образі окупанта Вані

Гуморист у цій пародії грає разом з колегою Анастасією Оруджовою.

Актор та автор Студії "Квартал 95" Юрій Великий за час повномасштабної війни випустив 224 пародії. Серед них – пародії на наших ворогів, на різних одіозних політиків та пропагандистів, і збірні образи персонажів з народу.

У студії "Сніданку з 1+1" Великий розповів, які з цих персонажів його найулюбленіші:

"Улюблених пародій у мене дуже багато. Мені подобаються ті ж пародії, які найбільше сподобалися глядачам. Це і пародія на інтерв’ю Оскара Кучери Юрію Дудю. І пародія на туристку, яка не хотіла їхати з Криму. До речі, після першої пародії на туристку, я зняв ще три про неї. І глядачі в коментарях завжди пишуть, що це один з найулюбленіших образів.  Мені здається, що саме такі персонажі – з народу, а не пародії на конкретних публічних особистостей, найбільше подобаються людям. Звичайно, погано, що у нас є стільки поганих приводів для таких жартів та пародій. Але ми повинні висміювати наших ворогів і будемо це робити, бо це потрібно людям – я бачу це по кількості переглядів кожної пародії", - прокоментував Великий.

Юрій Великий / ©
Юрій Великий

Днями вийшла нова пародія Юри на ще двох улюблених персонажів з народу – на російського солдата Ваню та його дружину Настюху, яка мріє про смерть чоловіка.

"Окупант Ваня і його дружина Настюха не з’являлися на моєму YouTube-каналі вже десь півтора року. Востаннє цю парочку глядачі могли бачити в сатирично-патріотичній комедії "Бункер". Я подумав, що ці персонажі незаслужено забуті. Зателефонував Насті Оруджовій і запропонував записати нову пародію. Але у нас зараз якраз репетиції нових концертів "Єдиного Кварталу", у Насті ще якісь свої знімання, тобто часу особливо нема. Але вона погодилась. Каже: "Добре, давай, я спробую щось записати вночі". І я свою частину також знімав уночі. І вже наступного дня у нас була нова пародія на Ваньку і Настюху", – розповів Юрій Великий.

Наживо нові пародії у виконанні Юрія Великого глядачі зможуть побачити вже цими вихідними – 2 та 3 березня в Києві відбудуться великі благодійні концерти "Єдиного Кварталу".

Не попустіть – благодійні концерти "Єдиного Кварталу": 2 та 3 березня, 17:00, Київ, Центр культури і мистецтв НАУ (проспект Любомира Гузара 1).

До речі, ці концерти мають благодійну мету – допомогти нашим військовим. Кошти від квитків підуть на допомогу ЗСУ – на актуальні потреби наших захисників та захисниць. "Кварталівці" постійно допомагають та підтримують військових – їздять з виступами до наших героїв, допомагають їм усім необхідним – від автівок до дронів, квадроциклів, тепловізорів, рацій та інших необхідних для нашої перемоги речей.

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