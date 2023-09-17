Юрій Великий "порвав" пародією на обшук Нестора Шуфрича і поясненням, звіди в нардепа кітелі та герби Російської імперії

Актор Студії "Квартал 95", пародист Юрій Великий потішив шанувальників влучною пародією на обшук СБУ нардепа Нестора Шуфрича.

У новому ролику Великий висміяв здатність Шуфрича "брехати, як дихати" і в його образі розповів, звідки у нього вдома російська символіка. Зокрема, на запитання звідки у нього взявся російський кітель з генеральськими погонами, "Шуфрич" відповів:

"Це спортивний костюм… А я, дурень, щоранку на пробіжки в ньому вибігав. Я ще думаю, чого на мене всі люди дивляться як на довбобіжця. А в ньому ще й бігати незручно, гримить брязкає залізяки ось ці круглі на грудях", - почав виправдовуватися "нардеп".

Юрій Великий в образі Нестора Шуфрича

А от щодо цілої колекції військової форми радянського зразку у кімнаті "Шуфрич" так пояснив:

"Це взагалі не до мене. Я ж цю кімнату в оренду здаю під склад хлопцям з нашого театру. Театру ватного, ой, юного глядача. Може вони її спалюють у кінці вистави під якусь там патріотичну музику, не знаю. Може просто плюють на неї під час вистави. От я б особисто так і робив", - запевнив "нардеп".

Великий в образі Шуфрича пояснив, що нардеп, - патріот своєї країни і навіть має прапор України. Щоправда, у сусідів через дорогу:

"Я ж патріот своєї країни, у мене оно навіть величезний прапор України висить у дворі у сусідів через дорогу. Я справді патріот. Я щоранку виходжу на балкон і співаю гімн… Український я співаю щовечора", - сказав "Шуфрич".

Насмішив Великий в образі Шуфрича й поясненням, звідки в нардепа кавалерійські шашки та шаблі:

"Так це нас з дружиною давно кинули на бабки. Ми замовили набір кухонних ножів на AliExpress, а приїхала ось ця хрінь. Ні картоплю ними почистити нормально не виходить, ані салат нарізати. Ще ж і надіслали не в коробці, а в цій дурній шафі з підсвічуванням. Довелося цілу кімнату для нього будувати. Це просто кидалово", - прокоментував "Шуфрич".

Нагадаємо, що 15 вересня СБУ провела обшук у будинку народного депутата забороненої партії "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича. У нього знайшли ордени з георгіївськими стрічками, кітелі, та герби Російської імперії, а також документи, що пов'язані з країною-агресоркою. Врешті, Нестор Шуфрич отримав підозру у справі про державну зраду.

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