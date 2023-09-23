Юрій Великий "порвав" пародією на Пєскова, який не може сказати, що ж відбувається з Кадировим

Український пародист, актор Студії "Квартал 95" Юрій Великий зняв нову пародію, у якій в образі речника Путіна Дмитра Пєскова прокоментував, що ж насправді відбувається зі здоров'ям очільника Чечні Рамзана Кадирова.

Вже більше тижня усі ЗМІ обговорюють новину про те, що чеченський лідер перебуває у вкрай важкому стані, та навіть впав у кому. Згодом смерть Кадирова підтвердив чеченський опозиціонер Абубакар Янгулбаєв. Інформацію про хворобу чеченця також підтвердили і в ГУР.

Наразі смерть Кадирова наразі залишає більше запитань, ніж відповідей. Тим часом пресекретар президента РФ Пєсков заявляє, що вони "не володіють відповідною інформацією".

Юрій Великий в образі Пєскова потролив цю позицію Кремля і показав, як спікер Путіна ухиляється від цієї теми.

Зокрема, стосовно того, що лідер Чечні перебуває в комі, "Пєсков" відповідає, що радий за нього, зазначивши, що "республіка Комі – це багатий край зі своєю унікальною історією".

Стосовно того, що ширяться чутки про те, що Кадиров мертвий, "Пєсков" заявив, що повірить в це, якщо чеченець йому особисто про це скаже:

"Інформацію такого роду треба ретельно перевіряти. От якби мені особисто зателефонував Кадиров і сказав, що він помер, я був би впевнений на 100 відсотків. Він людина слова і навряд би став мене дурити", - впевнений "Пєсков".

Нагадаємо, не так давно Юрій Великий показав пародію на обшук у Нестора Шуфрича і довів шанувальників до сліз своїм гумором.

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