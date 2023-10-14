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Юрій Великий "порвав" пародією на Симоньян, яка хоче влаштувати над Сибіром ядерний вибух

Юрій Великий "порвав" пародією на Симоньян, яка хоче влаштувати над Сибіром ядерний вибух

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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548
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Юрій Великий "порвав" пародією на Симоньян, яка хоче влаштувати над Сибіром ядерний вибух

Юрій Великий в образі Маргарити Симоньян

Артист в образі російської пропагандистки насмішив фанів.

Актор Студії "Квартал 95" Юрій Великий черговою пародією довів шанувальників до сліз від сміху. Він постав в образі кремлівської пропагандистки Маргарити Симоньян, яка запропонувала влаштувати ядерний вибух над Сибіром на зло Заходу.

У пародії Великий в образі Симоньян запевняє, що "нічого вона такого не говорила, хоча всі нагло брешуть, що говорила".

"Нібито я запропонувала підірвати термобомберні ядра просто над Сибіром. По-перше, ну а де ще? Ну не над Москвою ж, правда? А по-друге, це повна нісенітниця. Таке могла запропонувати лише божевільна, неадекватна, дурна і та, що втратила зв'язок з реальністю людина. Я розумію, що я підходжу за всіма цими параметрами. Але нічого такого я, зрозуміло, не пропонувала і не казала", - зазначила "Симоньян".

І додала, що все, що вона казала про Сибір, це слова однієї розумної людини, яка є "інженером-радіоелектроніком" і якщо так зробити над Сибіром, то "нічого такого не станеться":

"Ну що в тому Сибіру може трапитися? Це ж Сибір. Сибірські пельмені від цього рости не припинять, тунгуський метеоризм назад не полетить, що там ще в тому Сибіру? Мамин сибіряк вже точно татовим не стане, морози тепліше не будуть", - заспокоїла "Симонян".

А от що буде, за словами "пропагандистки", так це те, що "ми повернемося десь до 1993 року", у якому "всі ж чудово жили": "Замість туалетного паперу, - газети. Згадайте, ми були найбільш начитаними засранцями. Ми в буквальному сенсі втирали в себе важливу інформацію", - нагадала "Симоньян".

Нагадаємо, що нещодавно російська пропагандистка Маргарита Симоньян запропонувала "здійснити ядерний вибух десь над Сибіром" у відповідь на посилення ЗСУ західними партнерами. Вона зазначила, що "нічого такого не станеться", ядерний удар лише виведе з ладу "всю цифру" – радіоелектроніку та всі супутники.

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Дата публікації
Перегляди
548
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