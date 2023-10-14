Юрій Великий "порвав" пародією на Симоньян, яка хоче влаштувати над Сибіром ядерний вибух

Актор Студії "Квартал 95" Юрій Великий черговою пародією довів шанувальників до сліз від сміху. Він постав в образі кремлівської пропагандистки Маргарити Симоньян, яка запропонувала влаштувати ядерний вибух над Сибіром на зло Заходу.

У пародії Великий в образі Симоньян запевняє, що "нічого вона такого не говорила, хоча всі нагло брешуть, що говорила".

"Нібито я запропонувала підірвати термобомберні ядра просто над Сибіром. По-перше, ну а де ще? Ну не над Москвою ж, правда? А по-друге, це повна нісенітниця. Таке могла запропонувати лише божевільна, неадекватна, дурна і та, що втратила зв'язок з реальністю людина. Я розумію, що я підходжу за всіма цими параметрами. Але нічого такого я, зрозуміло, не пропонувала і не казала", - зазначила "Симоньян".

І додала, що все, що вона казала про Сибір, це слова однієї розумної людини, яка є "інженером-радіоелектроніком" і якщо так зробити над Сибіром, то "нічого такого не станеться":

"Ну що в тому Сибіру може трапитися? Це ж Сибір. Сибірські пельмені від цього рости не припинять, тунгуський метеоризм назад не полетить, що там ще в тому Сибіру? Мамин сибіряк вже точно татовим не стане, морози тепліше не будуть", - заспокоїла "Симонян".

А от що буде, за словами "пропагандистки", так це те, що "ми повернемося десь до 1993 року", у якому "всі ж чудово жили": "Замість туалетного паперу, - газети. Згадайте, ми були найбільш начитаними засранцями. Ми в буквальному сенсі втирали в себе важливу інформацію", - нагадала "Симоньян".

Нагадаємо, що нещодавно російська пропагандистка Маргарита Симоньян запропонувала "здійснити ядерний вибух десь над Сибіром" у відповідь на посилення ЗСУ західними партнерами. Вона зазначила, що "нічого такого не станеться", ядерний удар лише виведе з ладу "всю цифру" – радіоелектроніку та всі супутники.

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