Юрій Великий порвав пародією на зустріч Путіна з Кадировим: "Доброго дня, Пропан Бутанович"

Зірка Студії "Квартал 95", актор Юрій Великий випустив нову пародію, в якій висміяв російського диктатора Путіна та главу Чечні Рамзана Кадирова.

Як відомо, нещодавно Кадиров та Путін зустрічалися у Кремлі, де президент Чечні чомусь почав говорити про війну в Україні та вигадані "успіхи" його солдатів.

У пародії "Путін" запитує у "Кадирова", як його здоров'я, адже ширилися чутки, що йому "не здоровиться". На що "Кадиров" відповів: "Чому ж не здоровилось? Я навіть дуже здоровий лось! Почуваюся чудово, можна сказати, при вас здохну дон. Ой, привосходно дон".

Зізнався "Кадиров", що була в нього все ж одна операція: "Одна нирка відмовила. Це вперше, коли мені хтось насмілився відмовити. Лікарі думали, що нирка не прижилася. Пересадили мені ще одну нирку, а та нирка нирка, що не прижилася, потім переді мною вибачилася і прижалася".

Також розповів "Кадиров" і про те, що "на фронті все добре, принаймні там де він був": "а де все зовсім не добре, який сенс мені туди їздити". На що "Путін" відповів: "Це правильно, я теж так завжди роблю. Саме тому у нас в Росії все добре".

Похизувався "Кадиров" й тим, що "щодня кадирівці регулярно виконують постановочні больові задачі" і "щодня знищують техніку, американські танки уси абрама, не так сказав, танки "Абрама уси".

Нагадаємо, нещодавно Юрій Великий представив кумедну пародію на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, який ухилявся перед журналістами від запитань про здоров'я Кадирова.

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