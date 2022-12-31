Юрій Великий про те, як через росіян його блокували у YouTube і TikTok: "Ледь не ФСБ цим займалося"

Актор Студії "Квартал 95", гуморист та пародист Юрій Великий поділився, чи є серед глядачів його пародій росіяни.

В інтерв'ю сайту ТСН.ua Великий розповів, що дуже багато росіян дивляться його ролики на YouTube та позитивно реагують на пародії артиста, де він висміює російську владу та її поплічників.

"Дуже багато росіян. Дуже багато білорусів, казахів. Казахи дуже підтримують нас. Азербайджанці нас підтримують. Серед росіян дуже багато позитивних відгуків. Люди пишуть, що вони проти путінського режиму, що вони розуміють весь цей жах, який зараз відбувається. Вони пишуть, що там у них, де неможливо нічого казати, бо тебе можуть посадити, ці пародії – ковток свіжого повітря, тому що вони дивляться, вони теж бачать, теж розуміють, що їхня влада – вона огидна. Коли ти її висміюєш, вони перестають бути страшними, вони перестають бути всемогутніми, як їм це здається. Це дуже важливо – висміювати ворога, показувати його нікчемність. Це бачать як наші громадяни, так і їхні", - прокоментував Великий.

Разом з тим пародист зізнався, що так само багато хейту є від росіян. Деякі з них навіть здійснювали атаки і блокували відео артиста на YouTube:

"На YouTube якась із серій про Ваню і Настю потрапила в категорію 18+. При чому, там не було якихось брудних слів, чи матюків, такого не було. Після цього я подав апеляцію і YouTube за добу знову повернув відео у вільний доступ. Я так розумію, то була невеличка атака, коли масові скарги кидалися на моє відео", - поділився Юрій.

Актор додав, що його неодноразово через росіян блокували у TikTok:

"Росіяни постійно блокували відео. Тоді весь TikTok, який був на країни СНД, його головний офіс, наскільки я знаю, був розташований у Москві. Вони мали доступ, вони могли все, що завгодно заблокувати. Ледь не ФСБ цим займалося. Так мені розповідали, я не буду казати, що це дійсно так. Мені постійно блокували відео, постійно кидали якісь скарги. І мене навіть двічі блокували мій акаунт назавжди. І я якось його витягував. І вже втретє заблокували, я його втратив", - прокоментував Великий.

Актор пояснив, що для нього важливо було постити відео у TikTok, бо там, частіше за все, пародії дивилися наші захисники:

"Я там завжди викладав відео, бо дуже багато наших захисників дивилися пародії саме в TikTok. Коношенкова, це їхній улюблений персонаж, який завжди розповідає, що "патерь у ніх нєт". Тому я і записував для TikTok теж. Навіть коли мене заблокували остаточно, я завів новий акаунт. І там теж щось викладаю, але там, мені здається, я в тіньовому бані. Тому що на YouTube ролик може набрати мільйон за півтори доби, а цей же ролик у TikTok набере півтори тисячі", - пояснив гуморист.

Нагадаємо, раніше Юрій Великий розповів, як йому вдалося до знімання своєї пародії про окупанта Ваньку та його дружину Настю залучити журналіста Володимира Золкіна.

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