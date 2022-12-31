Юрій Великий розповів, як знімав пародію за участі Золкіна: "У нього дуже гарне почуття гумору"

Актор Студії "Квартал 95", пародист Юрій Великий розповів про те, як йому вдалося зняти у своїй пародії журналіста Володимира Золкіна, який допитує полонених окупантів.

В ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua Великий поділився, що залучити до знімань людину з такої серйозної сфери виявилося не так складно, як здавалося. Як з'ясувалося, Золкін часто дивиться пародії Великого.

"Він людина з серйозної сфери, але у нього дуже гарне почуття гумору, мені було дуже приємно з ним познайомитися. Коли ми записали пародію про окупанта Ваню і його дружину Настю "Побіг із Балаклеї", в кінці цього ролика Ваню взяли в полон. І на YouTube десь 40% коментарів було на тему того, що чекаємо Ваню у Золкіна", - розповів про ідею залучити Володимира у своїй пародії Великий.

Тоді гуморист зателефонував своєму другу, художньому керівнику "Вечірнього Кварталу" Євгену Кошовому з проханням допомогти знайти контакти Золкіна:

"Хлопці кажуть: "Ну давай, треба робити. Треба якось на Золкіна виходити". Я зателефонував Євгену Кошовому, кажу: "Жека, ти все, що завгодно і кого завгодно можеш знайти. Знайди мені будь ласка номер Володимира Золкіна". Він знайшов, я зателефонував. Він приїхав до нашого офісу, де й записали пародію. Я чому кажу, що він людина з почуттям гумору, тому що він навіть якісь свої пропозиції пропонував, що давайте тут так пожартуємо, тут щось додамо. Десь переписали частину ролику. Це був дуже класний ролик. Він знайшов багато відгуків", - пригадав Юрій.

Юрій Великий та Настя Оруджова в ролях окупанта Ваньки та йго дружини Насті

Нагадаємо, що у жовтні Юрій Великий випустив пародію, у якій з'явився журналіст Володимир Золкін. Він взяв участь у запису ролика про окупанта Ваньку та його дружину Настю. За сюжетом пародії, Золкін допитував окупанта Ваньку, а потім мав розмову з його дружиною.

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