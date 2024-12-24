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Юрій Великий розсекретив, як дружина допомагає йому створювати нові пародії

Юрій Великий розсекретив, як дружина допомагає йому створювати нові пародії

Юрій Великий

Гуморист у новорічну ніч перевтілиться в неочікуваних персонажів.

Юрій Великий відомий своїми неймовірним талантом до пародіювання. В ефірі "Новорічного Вечірнього Кварталу" 31 грудня о 19:00 на "1+1 Україна" глядачі матимуть змогу насолодитися новими пародіями від гумориста.

Комік перевтілиться президента України Володимира Зеленського. Але це не є єдиний образ, у якому його можна буде побачити у цьому концерті.

Юрій Великий / ©
Юрій Великий

Артист зазначає, що перевтілення у нових персонажів — завдання не з легких. Спочатку потрібно зрозуміти їхні особливості, проте, як тільки вдається знайти "фішки", робота йде значно легше. Пародії для соцмереж Юрій Великий знімає вдома. Підготовка до запису нових роликів - це завжди кропіткий процес. Відео гуморист часто знімає вночі, тому грим доводиться робити в домашніх умовах. Артист зізнається, що його головна помічниця в цій справі — дружина.

"Коли я роблю пародії на жіночі образи, я прошу дружину, щоб вона мене загримувала. Вона це зробить набагато краще, ніж я. Якщо ж її поруч немає, то мені доводиться самостійно фарбуватися", - розповів Юрій Великий в інтерв'ю для сайту 1plus1.

Пародії Юрія Великого неодноразово потрапляли в тренди YouTube і завжди збирають тисячі лайків. Сам гуморист активно стежить за реакціями глядачів.

Юрій Великий в ефірі
Юрій Великий в ефірі "Новорічного Вечірнього Кварталу"

"Я часто читаю коментарі, аби розуміти, наскільки тема, відеоролик сподобалися глядачам. Я бачу статистику: практично всі пародії мають 98,7% саме вподобайок. Для мене висока кількість переглядів, лайків, коментарів є ознакою успіху пародії", - ділиться гуморист.

Побачити пародії Юрій Великого можна буде в ефірі "Новорічного Вечірнього Кварталу" 31 грудня о 19:00 на "1+1 Україна".

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