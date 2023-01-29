Юрій Великий розсмішив кумедним дублем, який не увійшов до пародії

Актор Студії "Квартал 95" Юрій Великий своїми пародіями підтримує дух українців та розряджає емоційний стан людей.

Не так давно гуморист зняв кумедну пародію про дядю Сірожу, який так відчайдушно хотів допомогти ЗСУ, що наважився вкрасти з зоопарку леопардів. Наївний чоловік просто не знав, що йдеться про танки Leopard. До речі, ця пародія Великого за добу набрала майже 800 тисяч переглядів.

На сторінці в Instagram пародист розмістив дубль, який не увійшов до цієї пародії. У відео Великий в образі дяді Сірожи говорить: "Росіяни думають, що ми будемо наступати Leopard, а ми будемо наступати Leopard з леопардами. Одне діло, коли на тебе їде просто танк, а інша справа – коли на тебе ліворуч зненацька вистрибує справжній леопард, тільки ще й голодний. Це буде розрив! Вони там собі в штани так налеопердять" – каже Великий, не стримується та голосно починає сміятися.

Своєю чергою, шанувальники гумориста зазначили, що це навіть дуже вдалий кадр і його варто було залишити: "Та які ж вони невдалі? Дуже вдалі! Налеопердять", "Україна всіх відлеопердить, щоб забрались геть з нашої землі!", "Браво! Хай налеопердять собі на всю рашку!", "Дядя Сірожа, ви – бомбалеопард".

Нагадаємо, раніше Юрій Великий потішив кумедною пародією на "змістовне" інтерв'ю журналіста Юрія Дудя з пропутінським актором Оскаром Кучерою.

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