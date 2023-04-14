Юрій Великий спародіював Ані Лорак та її ганебне інтерв'ю: "Хотіла пробити стіну, але пробила дно"

Актор Студії "Квартал 95" Юрій Великий не оминув увагою ганебне інтерв'ю скандальної співачки Ані Лорак.

У своїй новій пародії Великий втілив образ не лише Лорак, а й пропагандиста Бориса Корчевнікова, щоправда, у ролику гумориста російський ведучий став Борисом Нахлєбніковим.

У пародії Великий обіграв те, що жодного разу Лорак в своєму інтерв'ю не сказала слово "війна", а назвала вторгнення рф на територію України "ситуацією, що сталася".

"Нахлєбніков" нагадав співачці, що її дідусь свого часу брав участь у "Великій Вітчизняній ситуації":

"Абсолютно вірно. В його ситуаційному квитку навіть було написано що він був танкістом. А от один з моїх прапрапрадідів ще брав участь у знаменитій Бородинській ситуації, про що, до речі, письменник Лев Миколайович Толстой написав свою знамениту книгу "Ситуація і мир", - відповіла "Лорак".

Також "зрадниця" у пародії говорить про свій пост, який розмістила у соцмережах на початку повномасштабного вторгнення рф до України, який чомусь не зрозуміли українці:

"Багато хто мене не зрозумів. Першою чергою, я сама. І тоді я вирішила замовкнути. Мені було так боляче усвідомлювати, що всі мої рідні люди там, на Україні під бомбуванням, без світла, води, тепла і їм абсолютно начхати як важко мені тут. Переді мною та українцями стоїть стіна нерозуміння. Я дуже старалася пробити цю стіну, але поки вийшло пробити лише дно", - зазначила "артистка".

Нагадаємо, раніше на скандальне інтерв'ю Ані Лорак зробила влучну озвучку акторка українського дубляжу.

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