Юрій Великий у новій пародії на Гіркіна висміяв мобілізацію в РФ: "Росіяни – найбільш "труполюбивий народ"

Зірка Студії "Квартал 95" Юрій Великий зняв нову пародію на злободенну тему.

Цього разу Великий спародіював, як він зазначив, "головного скиглія Росії", російського терориста, колишнього "міністра оборони ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

Зокрема, прокоментував Гіркін в ролі Великого провали російської армії на фронті:

"До сьогоднішнього дня я завжди казав, що наші війська обгидились. Був неправий. Беру свої слова назад. Конкретно обгидились вони лише зараз, а до цього, як виявилося, це був просто попереджувальний пердьож. Але до нього чомусь ніхто не прислуховувався. І тепер ми повинні всією країною це рознюхувати. А все тому, що один старенький дідусь, який збожеволів, не прийняв пігулочки", - каже "Гіркін".

Також російський терорист пропонує зняти продовження комедії "Володимир Володимирович змінює професію": "Вийде цікава комедія, заснована на реальних подіях. Режисером якраз виступить Гайдай – голова Луганської військової адміністрації", - каже "Гіркін".

Терорист зазначив, що "не про таку мобілізацію він постійно нудив". Гіркін в ролі Великого констатував, що набрали одних алкашів: "З таким успіхом і я міг піти служити, і Мєдвєдєв Дімон Анатолійович, і Захарова Машка".

Дісталося й військовому керівництву, яке для мобілізації нічого не зробило: "Хоча ні. Чому не зробило. Півтора мільйони комплектів форми хтось вдало змобіліліздив. На носі зима, а у солдат з теплого одягу лише поліуретанові піджопники. А в нас все так відбувається. Видали піджопники, дали підсрачники і вперед воювати", - каже "Гіркін".

Російський терорист зазначив, що втрати у них ніхто не рахує, і "ця спецоперація вкотре довела, що росіяни найбільш "труполюбивий народ".

Окрім того, "Гіркін" згадав й лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка, який днями вступив до лав ЗСУ. Терорист зазначив, що поки всі в Росії переживають, що "Україну накачують західним озброєнням", то він більше боїться українських добровольців. Зокрема, екснардепа Ляшка:

"Я просто пам'ятаю, що він робив у Верховній Раді зі своїми колегами і боюсь навіть уявити, що він зробить на фронті з нашими каліками", - підсумував "Гіркін".

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