Юрій Великий у новій пародії обстібав Лукашенка, який вітає Путіна з путівкою до Гааги

У новій пародії Юрій Великий уявив, як "найближчий васал" Путіна Олександр Лукашенко вітає його з "входженням" захоплених територій України до складу Росії.

Цього разу Великий одночасно пародіював і Лукашенка і Путіна. Так, "Лукашенко" говорить що бачив повне звернення Путіна і його "полум'яну" промову в Кремлі, присвячену спробі анексії чотирьох областей України.

"До речі, дивився повністю ваше звернення. Ні, ну звичайно так звертатися зі своїм народом лише ви можете".

Також "Лукашенко" заговорив й про витік газу на газопроводі "Північний потік". Зокрема, він говорить: "Я ж так зрозумів, що ці труби хтось підірвав. Одразу хочу сказати, це не ми". На що "Путін" відповідає: "Все правильно ви зрозуміли. Так, так, ми теж так всім сказали".

Поцікавився "Лукашенко" й тим, чи реальний результат у 97% на референдумі, "чи його спеціально трохи занизили. Я просто чув, що там всі 114% було". На що "Путін" відповідає: "Олександре Григоровичу, там все минуло так само, як і на ваших минулих президентських виборах".

Окрім того, запитав "Лукашенко" в "Путіна" що таке Гаага. На що диктатор відповів, що це таке місто в Нідерландах. "Тут просто в новинах пишуть, що ви обов'язково опинитеся в Гаазі. Це з робочим візитом чи так, відпочити?". На що "Путін" відповідає: "Скажімо так, якщо я туди з якихось причин потраплю, то, скоріше за все, відпочиватиму і, напевно, до кінця життя".

"Лукашенко" не розгубився: "Ну, якщо ви поїдете, я сподіваюсь, ви мене з собою візьмете?". "Можете не сумніватися. Якщо я туди поїду, я всіх за собою потягну", - каже "Путін".

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