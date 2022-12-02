Юрій Великий у новій пародії обстібав Путіна, який поспілкувався з матерями вбитих окупантів

Актор Студії "Квартал 95", гуморист Юрій Великий потішив шанувальників черговою порцією чудового гумору.

Цього разу в полі зору Великого опинилася нещодавня конференція російського диктатора Володимира Путіна з нібито матерями вбитих окупантів. У свіжій пародії артист представив, який вигляд має повна версія спілкування Путіна з жінками, які видавали з себе матерів російських загарбників.

Спочатку "Путін" дякує "матерям" за те, що вони погодилися посидіти два тижні на карантині, аби зустрітися з ним на дві хвилини. Також "диктатор" каже, що розуміє "матерів", які ростили своїх синів і тепер сини їдуть "туди, аби їх викошували":

"Але, з іншого боку, я вважаю, що це набагато краще, ніж безславно затьмариться тут від алкоголізму, чи просто потрапивши в ДТП. У нашій країні, як ви розумієте, варіантів небагато", – каже "Путін".

Також диктатор розповідає, що нещодавно говорив з одною російською матір'ю, у якої двоє синів – Хрюша та Степашка – і з якими вона зібралася їхати на фронт до України.

"Ви її всі чудово знаєте, це Ангеліна Вовк. Колись завдяки їй ваші діти могли засинати під її розповіді, а тепер, завдяки мені, ваших дітей засипатимуть під мої розповіді", – каже "Путін".

Він додав, що особисто телефонує російським окупантам на фронт і всі вони, насамперед, говорять про матерів: "І матеряться доти, доки поки я слухавку не кину", – додав диктатор.

Нагадаємо, що не так давно російська ведуча Ангеліна Вовк, яка в радянські часи вела програму "Надобраніч, малята" заявила, що поїде на фронт особисто, водночас візьме своїх казкових співведучих свиню Хрюшу та зайця Степашку і спробує переконати українців "зупинитися".

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