Юрій Великий у новій пародії показав Лукашенка, який привітав Путіна з річницею "дурної витівки" напасти на Україну

У новому ролику пародист уявив розмову двох "перевертнів, які все це затіяли" в нашій країні.

Актор Студії "Квартал 95" Юрій Великий випустив нову пародію, у якій одразу втілив образи двох диктаторів – путіна та лукашенка.

Як зізнався Великий, у річницю української незламності він не планував знімати жодних пародій, оскільки не розумів, як в такий день зможе додати трохи позитиву, підтримки та впевненості у нашій перемозі:

"Цього ролика не було до сьогодні навіть у задумах. Цей день не асоціюється з гумором. Усі стрічки соцмереж сьогодні заповнені тим жахом, який нам довелося пережити і тими стражданнями, які розуміє кожен українець. Я не розумів, як можна додати в ці стрічки трохи позитиву, підтримки та впевненості у нашій перемозі. Тому ми з командою просто вирішили нагадати про перевертнів, які все це затіяли", - пояснив артист.

Тож, у новій пародії, де Великий постає в ролі лукашенка та путіна, білоруський диктатор вітає свого російського фюрера з річницею "дурної витівки" напасти на Україну. Та "путін" нагадує "лукашенку", що той рік тому підтримав цю ідею:

"Володимире Володимировичу, ну ви ж знаєте. Я сьогодні говорю одне, завтра інше. А рік тому взагалі казна що. Ви ж мене знаєте, я завжди за будь-який кіпіш аби не в мене в Білорусі. І взагалі, моє життєве кредо – завжди вам підтакувати, а ваше – мені за це гроші давати", - "сказав" самопроголошений президент Білорусі.

Прокоментував "лукашенко" й нещодавнє тригодинне звернення путіна із посланням до Федеральних зборів РФ: "Мені дуже сподобалося. Це було сильно… довго. Проте, от просто в точку. Я без звуку дивився, тому мені дуже сподобалося. А ще я помітив, якщо подивитися ваш виступ у зворотній перемотці, то можна побачити, як люди у залі прокидаються і радісно йдуть спиною до вихода", - сказав "лукашенко".

Нагадаємо, в одній зі своїх нещодавніх пародій Юрій Великий показав "загін Путіна" з бабусь, які вилаяли Байдена за візит до Києва.

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