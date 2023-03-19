Юрій Великий у новій пародії показав реакцію Путіна на рішення суду у Гаазі про його арешт

Актор Студії "Квартал 95" Юрій Великий потішив новою пародією.

У ній гуморист показав реакцію російського диктатора путіна, ордер на арешт якого видав міжнародний кримінальний суд у Гаазі. У пародії Великого "путін" радіє, що суд не уточнив, якого саме путіна вони збираються заарештувати:

"Людочка, організуйте мені будь ласка відеоконференцію з веселим, сумним, тим, що кашляє і мовчуном", - попросив "путін" з'єднати його зі своїми двійниками.

Двійникам диктатор пропонує з'їздити відпочити до Європи, втім, вони чомусь рішуче відмовились. Тоді справжній "путін" сказав, що хтось з його двійників має стати "двійником відпущення".

Коли всі двійники відмовились, кремлівський диктатор вирішив відкласти цю ідею: "Тоді поки сидимо рівно і не рипаємося. А я зараз зателефоную Шойгу і дізнаюся, чи зможемо ми цю Гаагу за три дні взяти. Може тоді всі разом туди й поїдемо. Як то кажуть, всі там будемо", - підсумував "путін".

Нагадаємо, днями стало відомо, про те, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента росії володимира путіна "в контексті ситуації в Україні". Це означає, що за межами росії путіна мають заарештувати та передати до суду.

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