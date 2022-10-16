Юрій Великий у новій пародії показав розмову Соловйова та Киви про події в Україні

Актор Студії "Квартал 95" Юрій Великий знову потішив прихильників свіжою пародією на актуальну тему.

Так, Великий у новому відео одночасно спародіював російського пропагандиста Володимира Соловйова та екснардепа Іллю Киву.

Зокрема, путіністи обговорили останні події в Україні – масований ракетний обстріл, а також поразки Росії у війні проти України.

Так, "Соловйов" каже, що починають збуватися пророцтва їхнього Нострадамуса Анатолійовича Медвдєдєва:

"А ми ж попереджали. Він вам не тверезо російською мовою обіцяв, що на Україні одномоментно настане кінець світу. І він таки наступив. Нехай не у всіх областях і лише на дві, три години. Зате українці в цей момент не змогли увімкнути телевізори і подивитися чергову нісенітницю Арестовича та Фейгіна. А значить на душі в них було ой як неспокійно", - впевнений Солов йов у ролі Великого.

Також "Соловйов" прокоментував й обіцянку росіян нанести удари по місцях прийняття рішень в Україні: "І нанесли. Адже у них рішення, у цьому Києві, приймаються ким заманеться і де заманеться. От ми і б'ємо чим заманеться і куди заманеться", - пояснив пропагандист, якого зіграв Великий.

А тим хто переймається, що у Росії закінчуються ракети, Соловйов радить на засмучуватися, оскільки "наші баби ще понароджують".

Згодом до ефіру з лазні долучився екснардеп Ілля Кива, якого теж зіграв Юрій Великий. Киву "Соловйов" назвав "новим політичним експертом" і запитав у нього, що, на його думку, зараз відбувається в Україні:

"Там все зрозуміло. Все військово-політичне керівництво давно втекло з країни. Зеленський давно вже в Польщі. Країною править його голограма. Єрмак же ж теж не справжній. Це просто його воскова фігура з пластиліну. Залужний взагалі втік одним з перших. Це ж очевидно, що замість нього накази віддає ростова лялька, що розмовляє, з поролону, всередині якої, скоріш за все, ховається Стефанчук", - висловив свою експертну думку "Кива".

Нагадаємо, у своїй попередній пародії Юрій Великий задіяв відомого журналіста Володимира Золкіна. Великий зіграв російського військового Ваньку, який потрапив до українського полону. З Золкіним вони телефонували дружині окупанта Насті, яку зіграла акторка "Жіночого Кварталу" Анастасія Оруджова.

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