Юрій Великий у новій пародії показав, що сталося з Владленом Татарським після смерті

Актор Студії "Квартал 95" Юрій Великий на розсуд глядачів представив нову актуальну пародію.

Цього разу в полі зору гумориста опинився кремлівський пропагандист Владлен Татарський, якого вбили під час зустрічі з шанувальниками у Санкт-Петербурзі 2 квітня.

Великий уявив, як розвивалися події далі після вбивства пропагандиста. Тож Татарський, якого у відео втілив Великий, опинився після смерті у "підземній канцелярії", де на нього чекала "ад міністраторка підземної канцелярії" Упирьова Ельвіра Тваріонівна, яку також зіграв гуморист.

"Татарський" просить "амдіністраторку" повернути його назад, бо "він там обіцяв всіх перемогти, всіх, кого треба, пограбувати, зробити все, як ми любимо".

"Обіцяв він. Захарченко з Моторолою теж багато чого обіцяли і що тепер. Оно, обєщальніки свої завалили і сидять мовчки", - відповіла "Упирьова".

Також "адміністраторка" відправила "Татарського" на концерт Кобзона, а перед цим – на екскурсію слідом за руським воєнним кораблем.

Нагадаємо, що 2 квітня у Санкт-Петербурзі в кафе "Стріт-бар" було вбито кремлівського пропагандиста Владлена Татарського (справжнє ім'я - Максим Фомін). У закладі він проводив "творчий вечір". Під час зустрічі з шанувальниками у кафе спрацював вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху пропагандист загинув, кілька людей отримали поранення.

Читайте також: