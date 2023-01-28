Юрій Великий у новій пародії показав, як "дядя Сірожа" крав для ЗСУ леопардів з зоопарку

Актор Студії "Квартал 95" Юрій Великий зняв нову смішну пародію.

У свіжому відео гуморист втілив один з найулюбленіших персонажів українців дядька Сірожу і показав, як той відчайдушно хотів допомогти ЗСУ.

Зокрема, чоловік вирушив у зоопарк, аби вкрасти леопардів. Щоправда, дядя Сірожа не знав, що для Збройних сил потрібні танки Leopard.

"Це все через Шольца, того, що довго не давав нам леопардів. Я просто дуже хотів якось допомогти ЗСУ. Я ж по радіо чув, як Зеленський казав, що нам для наступу вкрай потрібні леопарди і якісь там пантери. А Німеччина постійно затягує цей процес. Тому ми з кумом домовились – він шукає пантер, а я – леопардів. До речі, ти не знаєш, де тут ще клітка з абрамсами і який вигляд вони мають, бо я їх ніколи не бачив", - каже дядя Сірожа.

Коли ж дільничний, який підловив дядю Сірожу за крадіжкою леопардів, пояснює, що йшлося про танки, дядя Сірожа пропонує пустити проти російських окупантів усіх леопардів – і танки, і тварин.

Нагадаємо, раніше Юрій Великий у влучній пародії висміяв інтерв'ю журналіста Юрія Дудя з пропутінським актором Оскаром Кучерою.

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